Veralab sbarca a Bari: nuovo store e weekend di inaugurazione tra sorprese e novità

BARI – Veralab continua il suo viaggio nelle città italiane e approda nel cuore di Bari con l’apertura di un nuovo store in, nel centro cittadino. L’inaugurazione si svolgerà in due giornate speciali,, con eventi dedicati alla community pugliese e alla scoperta delle novità del brand.

L’apertura ufficiale è prevista per sabato alle ore 10, quando Cristina Fogazzi presenterà il nuovo store e darà il via alla festa, svelando anche il siero Exopeptide, prodotto di stagione attesissimo. L’evento sarà accompagnato da un allestimento scenografico con palloncini che richiamano l’effetto “bounce”, tipico della texture del siero.

Domenica, le attività proseguiranno con due momenti dedicati alla community: alle 9.30 una caccia al tesoro tra le vie del centro e, alle 11, una Masterclass gratuita al Multicinema di Bari con Alessio Torriti, make-up Ambassador Overskin, alla quale parteciperà anche Cristina per rispondere alle domande del pubblico.

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, durante il weekend inaugurale ogni cliente riceverà una tote bag in edizione limitata dedicata alla città di Bari. Inoltre, per ogni 50 euro di spesa sarà consegnato uno Scrubba e Vinci, il gratta e vinci firmato Veralab, con in palio una selezione di prodotti iconici del brand.

Un appuntamento imperdibile per i fan del marchio e per tutti coloro che vogliono scoprire le novità Veralab nel cuore della città.