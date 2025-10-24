Riqualificazione di via Manzoni: nuova ordinanza per la chiusura al traffico nel tratto tra corso Italia e via Garruba

BARI - Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale che estende la precedente, in vigore dal 2 ottobre, al fine di consentire la prosecuzione del cantiere nel rispetto del cronoprogramma previsto.

A partire da lunedì 27 ottobre e fino al 31 dicembre, la circolazione sarà interdetta nel tratto compreso tra via Crisanzio e via Garruba. Contestualmente, è prorogata la chiusura già in vigore nel tratto tra via Crisanzio e corso Italia, così come il divieto di sosta e fermata con rimozione su via Manzoni e su via M. Rossani.

L’ordinanza, che comporta la chiusura al traffico di un terzo isolato dopo i primi due già interessati dai lavori, si è resa necessaria per consentire la rimozione della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra via Crisanzio e via Garruba. Nei prossimi giorni il cantiere si concentrerà dunque sui tre isolati tra corso Italia e via Garruba.

L’entrata in vigore del provvedimento è subordinata all’installazione della segnaletica prevista, che sarà curata dalla ditta esecutrice dei lavori.