Progettazione Ediltrophy 2025: premiati al SAIE di Bari gli studenti vincitori. La fontana sarà installata nel Bosco Covid di Japigia

BARI - Si è svolta questo pomeriggio, in occasione del SAIE 2025 – La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia, Impianti – in programma fino a domani alla Fiera del Levante di Bari, la cerimonia di premiazione del concorso “Progettazione Ediltrophy 2025”.

Alla cerimonia hanno partecipato gli istituti che si sono distinti per creatività, competenza e spirito di innovazione: l’ITT Panetti Pitagora di Bari, primo classificato nazionale nella categoria Junior con il progetto “Fontana Infinity”; il liceo artistico e coreutico De Nittis Pascali di Bari, premiato per la dedizione e la professionalità dimostrate nei progetti “Design My City Space - La città che ci piace” e “La Fioriera Illuminata”; l’ITET Cassandro Fermi Nervi di Barletta, con il progetto “Grilltavola”; l’ITT Nervi Galilei di Altamura, con “Eco Light Bin - Cestino Illuminato in Muratura”; e l’ITT Euclide Caracciolo di Bari, per la partecipazione al progetto “Design My City Space - La città che ci piace”.

All’evento sono intervenuti l’assessore alla Cura del territorio del Comune di Bari, Salvatore Matarrese, presidente di Formedil Bari, insieme a Saverio Loiudice, vicepresidente Formedil Bari, Elena Lovera, presidente Formedil Italia, e Benedetto Truppa, vicepresidente Formedil Italia.

Il concorso nasce dal protocollo d’intesa siglato lo scorso febbraio tra Comune di Bari, Formedil Bari, Formedil Nazionale, Senaf, l’ITT Panetti Pitagora, l’ITT Euclide Caracciolo e il liceo artistico De Nittis Pascali, dedicato al progetto “Design My Space - La città che ci piace”. L’iniziativa prevede la progettazione, la realizzazione in autocostruzione e la posa in opera di elementi di arredo e decoro urbano da collocare in spazi pubblici individuati dal Comune di Bari, tra cui l’area del Bosco Covid di Japigia, la zona nei pressi dell’Università di Economia e Commercio in via Camillo Rosalba e l’area di via Buozzi.

I progetti sono stati sviluppati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e realizzati secondo le linee guida Ediltrophy. Gli studenti, sotto la guida dei rispettivi dirigenti scolastici e con il coordinamento di Formedil Bari, hanno curato sia la fase progettuale sia la costruzione dei prototipi.

Una giuria composta dai rappresentanti delle istituzioni firmatarie del protocollo ha valutato e selezionato i migliori lavori, candidando i progetti più idonei al premio nazionale Ediltrophy 2025.

A esito della selezione, il primo premio è stato assegnato all’istituto Panetti Pitagora di Bari per il prototipo della “Fontana Infinity”, che sarà realizzata concretamente dagli studenti Formedil provenienti da tutta Italia e installata nel mese di novembre nel Bosco Covid di Japigia.

👉 A questo link è disponibile la presentazione della Fontana Infinity progettata dagli studenti del Panetti Pitagora.