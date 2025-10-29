Roma, 'Chef del Cinema': prestigioso riconoscimento al salentino Vigna in vista delle Olimpiadi



Un altro trofeo in una bacheca già affollata di riconoscimenti per il salentino Mirco Antonio Vigna (chef executive del "Messapia Hotel & Resort" di Santa Maria di Leuca.





In un contesto di massina visibilità planetaria, la Festa del Cinema di Roma, è stato insignito del premio "Chef del Cinema".





Un’ulteriore medaglia sul petto di un professionista in carriera, che ha una sua personale visione della ristorazione e delle proposte di piatti che celebrano il territorio e i suoi prodotti (fra terra e mare), riecheggiano la nobiltà della ricca tradizione riletta però al tempo del food 2.0.





In questo caso il target è il mondo dello spettacolo. Nello specifico, il premio è giunto per il successo di alcuni contest proposti nelle tv, che lo hanno visto trionfare alla "Lamborghini Chef Cup".





Lo chef ha un suo format, denominato "Chef for Progress Cup", che tende a portare infinite novità nei ristoranti stellati, target alto.





Nei giorni in cui è stato a Roma, Mirco ha partecipato anche al terzo appuntamento con la Nazionale Italiana di Cucina, che preludono alle Olimpiadi Culinarie in programma ad Arezzo dall’1 al 4 novembre.





Vigna non si ferma, pensa a ulteriori sfide, anche fuori dalla Puglia. Di cui per il momento non parla.