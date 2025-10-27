SAIE Bari 2025 chiude con oltre 31mila visitatori: la Fiera delle Costruzioni tornerà a Bologna nel 2026 e a Bari nel 2027

BARI – Si chiude con un bilancio da record la quarta edizione di, che ha portato alla31.728 visitatori professionali (+24% rispetto al 2023), oltre

Organizzata da Senaf, la manifestazione ha riunito imprese, professionisti, istituzioni e associazioni di categoria per confrontarsi sui temi chiave della filiera: innovazione, efficienza energetica, digitalizzazione e sicurezza.

Confermato il successo della formula a cadenza annuale alternata tra BolognaFiere e Bari, una strategia che valorizza l’intero comparto nazionale delle costruzioni da Nord a Sud. Il prossimo appuntamento sarà a Bologna dal 7 al 10 ottobre 2026, mentre il ritorno a Bari è previsto per il 2027.

“Siamo orgogliosi dei numeri di questa edizione, la più partecipata di sempre – ha dichiarato Ivo Nardella, presidente del Gruppo Tecniche Nuove –. SAIE è il punto d’incontro di tutte le anime del costruire, unendo esposizione, formazione e innovazione. Un grazie a espositori, visitatori e partner: la loro passione rende questa fiera fondamentale per la community del costruire italiano”.

Tra i momenti più attesi, la presentazione del Rapporto Federcostruzioni, che ha fotografato una filiera solida e in crescita: 3,3 milioni di addetti (+156mila sul 2023) e una produzione da 643 miliardi di euro. Dall’Osservatorio SAIE-Nomisma emerge inoltre un clima di ottimismo: il 43% delle imprese prevede un aumento del fatturato nel 2025.

Durante la fiera si è tenuta anche l’Assemblea elettiva di Federcostruzioni, che ha nominato Emanuele Ferraloro (AD di Ferraloro S.p.A.) nuovo presidente, succedendo a Paola Marone.

Grande successo anche per la finale nazionale di Ediltrophy, la gara di arte muraria organizzata da Formedil, e per la cerimonia dei Cassa Edile Awards, che ha premiato imprese e lavoratori distintisi per etica, sicurezza e sostenibilità.

Tra gli appuntamenti tecnici più seguiti, la presentazione del Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici 2025 di ENEA e CTI, che segnala una crescita degli edifici in classe A4-B al 20% del totale, mentre quelli in classe F-G scendono al 45,3%.

Ampio spazio anche al tema della sicurezza sul lavoro, con il workshop “Innovazioni normative e tecnologiche per la gestione del rischio nei luoghi di lavoro”, organizzato dal Politecnico di Bari e FormaSicuro, alla presenza del Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Con le sue quattro aree tematiche – Sostenibilità, Innovazione, Infrastrutture e Persone al Centro – e centinaia di momenti formativi, SAIE Bari 2025 si conferma un punto di riferimento imprescindibile per il mondo delle costruzioni, capace di coniugare tradizione, tecnologia e visione del futuro.