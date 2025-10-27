A Spazio Murat la mostra “INA-Casa Via del Mare”: performance tra gesto e architettura

BARI – Si inaugura giovedì 30 ottobre alle 18.30 a Spazio Murat, in piazza del Ferrarese, la mostra “INA-Casa Via del Mare: performance di parola tra gesto e architettura”, a cura di studioconcreto (Laura Perrone e Luca Coclite).

L’esposizione propone una riflessione sull’eredità architettonica e sociale del piano INA-Casa (1949–1963), uno dei progetti di edilizia residenziale pubblica più significativi del dopoguerra, ponendo l’accento sulla valorizzazione del patrimonio moderno e sulla ricostruzione di comunità attraverso l’arte, la memoria e il gesto.

La serata inaugurale si aprirà con un’introduzione dei curatori e una visita guidata al percorso espositivo, che intreccia architettura, corpo e linguaggio in un racconto visivo e performativo sull’abitare contemporaneo.

“Nel 2025 – spiega Giusy Ottonelli, responsabile di Spazio Murat – la nostra programmazione si concentra sul tema del paesaggio, inteso come spazio vivo e mutevole. Questa mostra è un laboratorio di sguardi e un esercizio di riappropriazione dello spazio e del tempo, dove la forma architettonica diventa linguaggio e la comunità torna ad abitare il senso stesso del costruire”.

“Intervenire nel quartiere INA-Casa di via del Mare a Lecce – aggiungono Laura Perrone e Luca Coclite – è stato per noi un atto progettuale e culturale. Abbiamo voluto esplorare le relazioni tra corpo, architettura e spazio pubblico, attraverso pratiche artistiche e performative capaci di generare partecipazione e gioco collettivo”.

La mostra

INA-Casa Via del Mare è un dispositivo di ricerca multidisciplinare che studioconcreto porta avanti dal 2018 nel quartiere omonimo di Lecce. Il percorso presenta testi, materiali d’archivio e opere di artisti che offrono prospettive inedite sul tema della casa e degli spazi collettivi.

Tra i protagonisti: Gianfranco Baruchello, Chiara Camoni, Giuseppe De Mattia, Claire Fontaine, Damiano Damiani, Guido Guidi e la dancemaker Cristina Kristal Rizzo, in un intreccio tra arte visiva, fotografia, cinema e performance.

Una sezione è dedicata al complesso INA-Casa di via del Mare a Lecce, primo lotto abitativo approvato dalla Commissione comunale edilizia della città: un caso emblematico per comprendere il dialogo tra le istanze del piano nazionale e il contesto urbano locale.

Non mancano le celebri formelle policrome del Piano INA-Casa, realizzate da artisti come Pietro De Laurentiis, Guerrino Tramonti e Publio Morbiducci, simbolo dell’identità visiva del progetto e della volontà di costruire comunità coese oltre che abitazioni.

Informazioni

Mostra: INA-Casa Via del Mare: performance di parola tra gesto e architettura

A cura di: studioconcreto (Laura Perrone e Luca Coclite)

Contributo scientifico: Andrea Mantovano

Date: 30 ottobre – 23 novembre 2025

Inaugurazione: giovedì 30 ottobre, ore 18.30

Luogo: Spazio Murat – Piazza del Ferrarese, Bari

Biglietti:

Intero €3 | Ridotto €1 (accompagnatori disabili, over 65, under 18) | Gratuito per persone disabili e bambini fino ai 10 anni

Partner: Arca Sud Salento, Archivio Storico INA Assitalia

Con il contributo di: SPRECH, IMAGO PLUS, DMB Italia, Pepe Graphic