San Cesario di Lecce, la figura di don Milani al centro dei prossimi appuntamenti di Teatri a Sud



In programma un incontro pubblico e lo spettacolo "I Care. Lettera a una professoressa" della Compagnia Chille de la Balanza. Mercoledì 22 ottobre 2025 Distilleria, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Sono dedicati alla figura di don Milani i prossimi appuntamenti della rassegna Teatri a Sud, ideata e curata da Astràgali Teatro, in programma mercoledì 22 ottobre nella Distilleria di San Cesario di Lecce.





A partire dalle ore 18, si tiene l’incontro pubblico "L’attualità del pensiero di don Milani tra memoria e futuro", organizzato in collaborazione con l’associazione TempoPresente e l’ Istituto Scolastico Comprensivo di San Cesario-San Donato di Lecce; sono previsti gli interventi di Maria Stella Colella, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Cesario di Lecce- San Donato, Rita Bortone, già dirigente scolastica e Presidente CIDI di Lecce, e Claudio Ascoli, fondatore e direttore artistico Compagnia Chille De Balanza, che ricordano la figura del sacerdote simbolo di una rivoluzione sociale ed educativa, mettendone in luce le qualità e le capacità grazie alle quali è stato capace di raggiungere importanti risultati nell’ambito dell’istruzione. Modera Carla Petrachi, giornalista e vicepresidente TempoPresente Aps.





La giornata prosegue alle ore 20, con "I Care. Lettera a una professoressa" della Compagnia Chille de la Balanza, spettacolo di e con Claudio Ascoli e con Sissi Abbondanza e Monica Fabbri, che prevede anche un breve video su Barbiana e don Milani creato da Francesco Ritondale. Il lavoro teatrale, la cui prima è avvenuta in occasione della Marcia a Barbiana, è stato costruito in collaborazione con i ragazzi di Barbiana e di San Donato di Calenzano che ebbero come maestro don Milani, Giorgio Pecorini, giornalista amico di lunga data di don Lorenzo, e del linguista Tullio De Mauro, che studiò gli scritti milaniani e soprattutto la scrittura collettiva. "I Care. Lettera a una professoressa" propone quattro diverse scritture collettive con il coinvolgimento degli spettatori, chiamati a costruire "la stanza di Barbiana" e addirittura a scegliere gli episodi della vita del priore da conservare o eliminare nella costruzione finale del racconto, così come la "Lettera" fu una creazione collettiva di sei allievi sotto la guida del Priore. Nello specifico, le scritture in questione sono: "La vita di don Lorenzo" a cura di Claudio Ascoli, con parole, oggetti ed eventi liberamente scelti dal pubblico, "Imparar facendo", con Sissi Abbondanza che con gli spettatori realizza elementi scenici e una scultura costruita e saldata in scena con diversi materiali, "Ho disegnato Lettera a una professoressa" con Monica Fabbri che stimola la creazione dal vivo di disegni da parte del pubblico da montare in un cartellone collettivo, e infine "Luci e suoni", reinventati sul momento e nell’occasione da Sandro Pulizzotto e Francesco Lascialfari, anche in questo caso con la partecipazione degli spettatori. Nella mattinata del 23 ottobre, alle 10.30, lo spettacolo viene replicato per gli studenti dell’Istituto Scolastico Comprensivo di San Cesario-San Donato di Lecce.





La rassegna Teatri a Sud, è curata da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.



