San Michele Salentino accoglie 70 camperisti per l’Oktober Fesct: un weekend tra cultura, territorio e convivialità



SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Il borgo di San Michele Salentino si prepara ad accogliere 70 camperisti provenienti da tutta la Puglia e oltre, in occasione dell’Oktober Fesct, un evento che unisce la passione per il viaggio itinerante alla scoperta delle bellezze locali. - Il borgo di San Michele Salentino si prepara ad accogliere 70 camperisti provenienti da tutta la Puglia e oltre, in occasione dell’Oktober Fesct, un evento che unisce la passione per il viaggio itinerante alla scoperta delle bellezze locali.





L’arrivo è previsto per oggi, venerdì 24 ottobre, con un programma ricco di attività culturali e momenti di socialità. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare la pinacoteca comunale, le chiese storiche e il suggestivo centro del borgo, immergendosi nell’autenticità del territorio.





Sabato 25 ottobre, alle ore 16:00, si terrà un incontro istituzionale nella sala consiliare del Comune di San Michele Salentino. A dare il benvenuto ai camperisti saranno il sindaco Giovanni Allegrini, il presidente della Pro Loco Cosimo Bellanova e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Seguirà l’intervento di Domenico De Letteriis, presidente dell’Area Sud-Est dell’Unione Club Amici, che aggiornerà i presenti sull’incontro tenutosi alla Fiera di Parma con gli altri presidenti di Area e con il Presidente Nazionale Ivan Perriera. L’incontro vedrà la partecipazione anche di Remigio Calderaro, Presidente del Presidente Regionale dei Camperisti della Calabria.





Sarà un’occasione preziosa di confronto e dialogo tra le associazioni e le autorità locali, con proposte e riflessioni sul mondo del turismo itinerante. A seguire, Italo Gallone dell’azienda "Italo Camper" di San Michele Salentino presenterà le ultime novità in fatto di accessori e prodotti per camper, omaggiando i presenti con gadget esclusivi.





Domenica 26 ottobre, i camperisti continueranno il loro viaggio alla scoperta del territorio con una visita al maestoso castello di Carovigno, concludendo così un fine settimana all’insegna della cultura, dell’accoglienza e della passione per il turismo en plein air.