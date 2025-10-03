Sciopero e manifestazioni in Puglia per la Global Sumud Flotilla: disagi in tutta la regione

BARI – Giornata di mobilitazione oggi in, con unoin segno di solidarietà agli attivisti italiani della, fermati dalla marina israeliana in acque internazionali.

La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni generate dall’arresto degli attivisti bloccati a bordo delle imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. L’iniziativa vedrà scendere in piazza lavoratori, studenti e reti pacifiste, con manifestazioni previste in tutte le province pugliesi.

A Bari, il corteo partirà dal Molo San Nicola e attraverserà il centro cittadino; a Taranto il concentramento è previsto all’Arsenale, mentre a Foggia la mobilitazione inizierà in via Lanza per raggiungere la Prefettura. A Lecce, il corteo muoverà da Porta Napoli, a Brindisi dal piazzale della stazione, e a Barletta da via Caldini, nei pressi della Prefettura.

Sono attesi disagi alla circolazione e nei trasporti pubblici, sia ferroviari che urbani, durante l’intera giornata di protesta. Le autorità locali invitano cittadini e pendolari a organizzarsi preventivamente e a seguire eventuali deviazioni o comunicazioni delle forze dell’ordine.

La mobilitazione pugliese si colloca all’interno di una più ampia serie di iniziative nazionali volte a richiamare l’attenzione sulla situazione degli attivisti italiani, ancora in attesa di rimpatrio dalle autorità israeliane.