Maltempo in Puglia: disperso uomo a Gorgognolo, ricerche in corso

OSTUNI – Continuano senza sosta le ricerche di, 63 anni di Ostuni, disperso da ieri sera a, località costiera colpita dal maltempo. L’uomo era a bordo di una, mentre la moglie viaggiava su unaed è stata già salvata dai

Sul posto operano vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e protezione civile. Questa mattina le ricerche si concentrano lungo la costa, poiché la forza delle acque potrebbe aver trascinato Epifani lontano dal punto in cui è stata ritrovata la sua auto. Gli agenti del commissariato di Ostuni hanno recuperato una scarpa e una giacca dell’uomo, confermando la sua presenza nella zona allagata.

L’ondata di maltempo ha provocato gravi disagi anche alla circolazione ferroviaria, con treni bloccati tra Ostuni e Brindisi per oltre due ore e mezza, intrappolando i passeggeri nei vagoni.

Le autorità locali invitano la popolazione a restare lontana dalle aree a rischio allagamento e a seguire scrupolosamente le indicazioni della protezione civile, mentre le operazioni di ricerca proseguono per tutta la giornata.