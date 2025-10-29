Sergio Blasi, apertura comitati elettorali a Lecce e Alessano



Venerdì 31 ottobre alle 18 a Lecce, in via Lamarmora 29, Sergio Blasi aprirà il suo comitato elettorale a Lecce con un incontro pubblico dedicato ai temi della sua campagna elettorale. Il candidato nella lista del Partito Democratico, consigliere regionale uscente, incontrerà sostenitori e militanti nello spazio che sarà il punto di riferimento organizzativo nel capoluogo.





Il giorno dopo, sabato 1° novembre alle 18, Blasi aprirà il comitato elettorale ad Alessano, in Piazza Padre Pio 1. Questo ulteriore spazio sarà il punto di riferimento per i suoi sostenitori nel Capo di Leuca.





«Ringrazio le persone che al mio fianco si sono mobilitate per aprire e attrezzare i comitati elettorali, nei quali potremo incontrarci di persona per organizzare le ultime settimane di campagna elettorale – dichiara Blasi – Dobbiamo impegnarci insieme per convincere i salentini ad andare a votare. Perché abbiamo bisogno di una vittoria di popolo, non di una elezione tra pochi. Una nuova stagione può nascere solo dalla partecipazione e dalla consapevolezza. L’astensionismo favorisce solo le reti di interesse e i comitati d’affari. Occorre invece che a scegliere liberamente i propri rappresentanti in Regione siano i cittadini».





Oltre all’apertura dei comitati, Blasi terrà nei prossimi giorni diversi incontri pubblici: venerdì 31 ottobre, dopo l’apertura del comitato di Lecce, sarà a Leverano alle 19.30, per incontrare il circolo Pd; domenica 2 novembre appuntamento a Castrignano dei Greci, a Palazzo De Gualtieriis alle 19; lunedì 3 novembre alle 18 l’incontro con il circolo di Neviano in Piazza Concordia e alle 19 l’incontro con il circolo Collepasso in Piazza Regina Margherita.