Serie A, Lecce: trauma alla caviglia per Medon Berisha. Salta il Parma

Brutte notizie per il Lecce:si è fermato a causa di un trauma alla caviglia destra rimediato nel pareggio per 2-2 contro il Bologna al “Via del Mare”, valido per la quinta giornata di Serie A.

Il centrocampista albanese non sarà a disposizione di D’Aversa per la prossima sfida contro il Parma, in programma sabato 4 ottobre alle ore 15 al “Tardini”. Lo staff medico giallorosso spera di recuperarlo per il match casalingo contro il Sassuolo, previsto il 18 ottobre dopo la sosta per le Nazionali.

Berisha, che in questa stagione ha già collezionato 3 presenze in campionato, è cresciuto nel vivaio del Lecce prima di trasferirsi in Svizzera, dove ha vestito le maglie delle giovanili dello Young Boys (dall’Under 16 all’Under 21). Sul piano internazionale ha già disputato 4 gare da titolare con la Nazionale maggiore albanese e 12 con l’Under 21.

Il Lecce, che punta a conquistare la salvezza, dovrà dunque fare a meno del suo giovane centrocampista per almeno una giornata, confidando in un pronto rientro dopo la pausa.