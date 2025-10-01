ATP Tokyo, Carlos Alcaraz batte Fritz e conquista l’ottavo titolo stagionale

carlitosalcarazz ig

FRANCESCO LOIACONO – Lo spagnolo Carlos Alcaraz trionfa nell’ATP 500 di Tokyo, imponendosi in finale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4.

Nel primo set Alcaraz ha fatto la differenza con un servizio preciso ed efficace, mentre nel secondo parziale la sfida è stata equilibrata fino al 4-4. Proprio in quel momento lo spagnolo ha alzato il livello, trovando punti vincenti con il rovescio e la potenza dei suoi colpi da fondo campo, chiudendo così il match in due set.

Per il 22enne di Murcia si tratta dell’ottavo titolo vinto nella stagione 2025 e del ventiquattresimo in carriera. Con questa vittoria Alcaraz sale a 67 successi stagionali, confermandosi tra i dominatori assoluti del circuito. La finale di Tokyo ha avuto anche il sapore della rivincita: appena nove giorni fa, infatti, Alcaraz era stato sconfitto da Fritz alla Laver Cup.

Lo spagnolo, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata proprio durante il torneo giapponese, non prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai (2-12 ottobre). Il rientro è previsto per il torneo di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre.