Six Kings Slam: Sinner domina Tsitsipas 6-2 6-3, domani semifinale con Djokovic
Jannik Sinner parte con il piede giusto nel Six Kings Slam, imponendosi sul greco Stefanos Tsitsipas con un netto 6-2 6-3. Il giovane azzurro ha sfruttato un servizio efficace e colpi potenti, mettendo in difficoltà il rovescio dell’avversario.
Dopo 35 minuti chiude il primo set 6-2, mentre nel secondo Sinner mantiene il controllo del match, confermando la crisi fisica e tecnica di Tsitsipas. L’incontro si chiude in 1 ora e 13 minuti. Domani l’azzurro affronterà Novak Djokovic in semifinale.