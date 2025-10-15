Al via a Ostuni e San Vito dei Normanni la IX edizione del Festival della Cooperazione Internazionale

Il Festival si è aperto a San Vito dei Normanni presso Casa Carbotti e proseguito a Ostuni con l’inaugurazione della mostra fotografica “Migranti nel Mediterraneo”, dedicata al lavoro del fotoreporter Marcello Carrozzo. Le immagini raccontano rotte, speranze e tragedie dei migranti, ridando voce a chi spesso viene dimenticato.

Franco Colizzi, coordinatore del Festival, ha sottolineato l’importanza di riflettere sul ruolo delle istituzioni globali nate dopo la Seconda guerra mondiale, oggi messe alla prova da conflitti e interessi geopolitici. Tra i momenti centrali, venerdì 17 ottobre sarà presentato il Patto di Collaborazione tra Kobleve (Ucraina), Ostuni e San Vito dei Normanni, volto a rafforzare legami tra comunità simili e promuovere la pace.

Il Festival si conferma laboratorio di partecipazione e solidarietà, con mostre, dibattiti e testimonianze internazionali, per rafforzare il dialogo tra cittadini, istituzioni e organizzazioni. Colizzi conclude: «Le istituzioni globali hanno senso solo se servono le persone. La cooperazione deve restare il linguaggio universale della pace».