Sopralluogo al mercato della ex Manifattura Tabacchi: individuati interventi urgenti per la sicurezza e la pulizia

BARI - Questa mattina si è svolto un sopralluogo presso il mercato della ex Manifattura Tabacchi per individuare gli interventi più urgenti da realizzare in tempi brevi e risolvere le principali criticità segnalate dagli operatori mercatali, oggetto di una riunione tenutasi ieri pomeriggio a Palazzo della Città.

All’incontro hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo locale e il direttore del settore Immobili comunali della ripartizione Ivop, Antonio Toritto. D’accordo con gli operatori, è stato stabilito che nei prossimi giorni saranno rimossi i pannelli di copertura pericolanti di alcune delle ‘pagode’ su via Nicolai.

A cura di Amiu, saranno eseguiti interventi di pulizia accurata e deblattizzazione dell’area mercatale, mentre la ditta affidataria dell’accordo quadro per le manutenzioni si occuperà di sfalcio e diserbo.

L’amministrazione procederà inoltre a sollecitare i proprietari dell’ex Arena Giardino, contigua al parcheggio della ex Manifattura, affinché effettuino la bonifica dell’area, oggi segnalata da cumuli di rifiuti che attirano blatte e topi.

È prevista anche una verifica dei box attualmente vuoti per accertarsi della loro chiusura e prevenire utilizzi impropri.

Gli interventi concordati permetteranno agli operatori di lavorare in sicurezza in attesa della redazione del progetto complessivo per l’accorpamento e la riqualificazione del mercato, finanziato con circa 4 milioni di euro e definito con il coinvolgimento diretto dei mercatali.

Intanto, sono in fase di completamento i lavori per la nuova stazione dei Carabinieri all’interno della ex Manifattura Tabacchi, la cui consegna permetterà di liberare l’area dalle recinzioni di cantiere.