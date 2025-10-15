“La solitudine e le relazioni sostenibili”: il libro della dott.ssa Silvia Ruggiero a Talsanello

La presentazione si aprirà con i saluti del presidente dell’associazione, Gino Damasi, e del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio. Il dialogo con l’autrice sarà condotto dal giornalista Michele Tursi, mentre la serata sarà arricchita da alcuni intermezzi musicali.

Silvia Ruggiero, già autrice di due saggi di psicologia e di due raccolte di poesie, cura anche la rubrica “Psicologia dei luoghi” sulla rivista Terre & Culture. Nel libro, l’autrice esplora il delicato equilibrio tra la calma apparente della solitudine e le tensioni delle relazioni complesse, offrendo strumenti per costruire legami significativi e costruttivi.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sulle dinamiche quotidiane delle relazioni e per interpretare i codici comportamentali attraverso la prospettiva professionale e la sensibilità artistica della Ruggiero.