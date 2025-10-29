Taranto, grave incidente nel rione Tamburi: motociclista trasportato in ospedale

TARANTO - Alle prime ore del mattino, intorno alle 7, un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e una Peugeot nel rione Tamburi di Taranto, lungo via Galeso. A riportare le conseguenze più serie è stato il motociclista, sbalzato violentemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il centauro in ospedale con codice rosso. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestito il traffico, rallentato durante le operazioni di soccorso.

La circolazione è progressivamente tornata alla normalità nel corso della mattinata.