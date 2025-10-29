M5S, Giuseppe Conte in Puglia dal 31 ottobre al 2 novembre per eventi e incontri elettorali

BARI – Dal 31 ottobre al 2 novembre il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri sul territorio in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 31 ottobre a Foggia, alle 17.30 in Piazza Mercato, con un evento pubblico a cui parteciperanno anche i candidati M5S e il candidato governatore Antonio Decaro. Alle 20, in corso Giannone 51, è prevista l’inaugurazione del comitato elettorale locale.

Sabato 1 novembre Conte sarà a Bari: alle 11, al Teatro ‘Anche Cinema’ in corso Italia 112, si terrà l’incontro pubblico “Puglia avanti con cultura e turismo” con operatori del settore. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, inaugurerà il comitato elettorale di via Piccinni 108 insieme ai candidati della circoscrizione di Bari; alle 16 all’hotel Majesty in via Gentile 97/B dialogherà con medici e operatori sanitari. La giornata si concluderà alle 18 presso l’“Officina degli Esordi” in via Crispi 5, con l’incontro pubblico “Giovani, futuro e pace” rivolto ad associazioni, studenti e cittadini.

Domenica 2 novembre tutti gli appuntamenti si terranno nella provincia di Foggia: alle 10.30 a San Giovanni Rotondo, corso Umberto I, il presidente incontrerà i cittadini in una passeggiata con i candidati. La tre giorni si concluderà a San Severo alle 18, presso la Palazzina Liberty in Piazza Tondi, con un incontro con produttori locali e cittadini.