Galatone, arrestati due giovani con materiale esplosivo: sospetti legami con la “banda della marmotta”

GALATONE - Due giovani originari di Foggia sono stati arrestati dai carabinieri a Galatone durante la notte tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, dopo essere stati trovati in possesso di circa 6,5 chili di materiale esplosivo, tra cui 108 petardi, due involucri metallici del tipo “marmotta” e una miccia a lenta combustione.

Il fermo è avvenuto nel corso di un controllo stradale effettuato dalla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallipoli. I due, che viaggiavano su un’auto a noleggio, sono stati condotti nel carcere di Lecce su disposizione del Pm di turno.

Si sospetta che possano far parte della cosiddetta “banda della marmotta”, responsabile nelle ultime settimane di numerose esplosioni ai danni di sportelli bancari e postali, con furti e ingenti danni. Gli investigatori stanno verificando se i due arrestati siano direttamente coinvolti negli ultimi episodi avvenuti in Salento o se appartengano a un gruppo distinto che utilizza la stessa tecnica.