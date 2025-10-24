🔴 Taranto: infortunio sul lavoro alle Acciaierie d’Italia, lavoratore ferito al braccio
TARANTO - Questa mattina, nello stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto, un lavoratore di una ditta d’appalto è rimasto ferito al braccio destro mentre operava nel reparto GRF (Gestione rottami ferrosi). Secondo fonti sindacali, l’incidente è avvenuto durante manovre di pulizia industriale con un bobcat nella zona della discarica Paiole.
Al momento non è chiaro se il ferimento sia stato causato dalla benna del mezzo. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. L’operaio è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti, mentre l’entità del trauma resta da valutare.
I sindacati hanno chiesto all’azienda di fare piena luce sull’accaduto e di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro.