Bitonto: incidente sulla statale 231, tre feriti trasportati in ospedale

BITONTO - Questa mattina sulla, all’altezza di, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autocarro e un’auto. Nell’impatto, l’autocarro è stato colpito in pieno e si è ribaltato.

Il bilancio è di tre feriti, trasportati all’ospedale San Paolo di Bari. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.

Le cause dello schianto sono al momento in corso di accertamento.