Tennis, impresa storica: Valentin Vacherot vince il Masters 1000 di Shanghai

Il monegascoscrive una pagina storica per il tennis del Principato di Monaco. Con una straordinaria rimonta, il 26enne si è imposto nella finale delbattendo il francesecon il punteggio di

Nel primo set Rinderknech, grazie a un servizio estremamente preciso e potente, è riuscito a tenere a distanza l’avversario, conquistando il parziale per 6-4. Ma dal secondo set in poi la partita ha cambiato volto: Vacherot ha alzato il livello del suo gioco, alternando pallonetti millimetrici e lungolinea vincenti, che hanno mandato fuori ritmo il francese.

Nel terzo e decisivo set l’equilibrio è durato fino al 3-3, poi il monegasco ha preso il largo grazie a un rovescio incisivo e a colpi rapidi da fondo campo, chiudendo con autorità sul 6-3 e conquistando il titolo più importante della sua carriera.

È la prima volta nella storia che un tennista del Principato di Monaco trionfa nel torneo di Shanghai. Con i 1.020 punti ATP guadagnati, Vacherot compie un balzo clamoroso nella classifica mondiale: da numero 204 a numero 40 del ranking.

Il torneo cinese ha regalato diverse sorprese anche nelle semifinali: Daniil Medvedev è stato eliminato da Rinderknech con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, mentre Novak Djokovic è stato incredibilmente sconfitto da Vacherot 6-3, 6-4, in una delle imprese più sorprendenti della stagione.

Con questa vittoria, Vacherot entra di diritto tra le rivelazioni del 2025 e regala al tennis monegasco un successo destinato a restare nella storia.