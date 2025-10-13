Serie C, Girone C: il Casarano travolge il Cerignola 3-0. Ko per Monopoli e Altamura

Nella nona giornata di andata del girone C di Serie C, ilconquista una vittoria netta perallo stadio “Capozza”.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si sblocca nella ripresa: al 23’ e al 25’ è Chiricò a colpire due volte nel giro di pochi minuti, portando i rossazzurri sul doppio vantaggio. In pieno recupero, al 93’, Zamboni chiude definitivamente i conti, regalando al tecnico Vito Di Bari tre punti pesantissimi.

Con questo successo, il Casarano sale al terzo posto in classifica con 18 punti, alla pari con il Catania. Il Cerignola, invece, resta fermo a 10 punti, in undicesima posizione insieme al Sorrento.

Sconfitta interna per il Monopoli, battuto 0-1 dalla Salernitana al “Veneziani”. A decidere la gara è la rete di Capomaggio al 15’ del primo tempo, che consente ai campani di conquistare l’intera posta. I biancoverdi restano così noni con 12 punti, appaiati al Latina.

Pesante battuta d’arresto anche per l’Altamura, superata 4-0 dal Benevento al “Vigorito”. I sanniti si portano avanti al 22’ con Salvemini, raddoppiano al 45’ con Lamesta, e nella ripresa chiudono i conti con Manconi (50’) e Mignani (87’). L’Altamura scivola così al quattordicesimo posto con 8 punti, in compagnia di Atalanta Under 23 e Trapani.

Prossimo turno

Nel decimo turno del girone C, in programma nel weekend del 18-19 ottobre, il Casarano ospiterà il Foggia sabato alle 14:30 al “Capozza”, mentre il Monopoli sarà impegnato in trasferta allo “Scida” contro il Crotone.

Domenica 19 ottobre, il Cerignola riceverà la Cavese alle 17:30 al “Monterisi”, e l’Altamura affronterà in casa il Picerno alle 20:30 al “D’Angelo”.