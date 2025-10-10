Tentato femminicidio a Copertino: uomo arrestato dopo aver cercato di strangolare la moglie

COPERTINO – Momenti di grande paura ieri sera a Copertino, dove un uomo di 49 anni, con problemi psichiatrici, ha tentato di strangolare la moglie di 45 anni durante una crisi improvvisa.Fortunatamente, la donna è riuscita a mettersi in salvo. Nonostante fosse caduta a terra durante l’aggressione, è riuscita a recuperare il cellulare e a comporre il numero di emergenza, allertando così le Forze dell’Ordine. È stata immediatamente trasportata in ospedale per le cure del caso.L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, dove è tuttora ricoverato e piantonato.Le autorità locali hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto, sottolineando l’importanza della tempestiva reazione della vittima e dell’intervento delle forze dell’ordine per evitare conseguenze tragiche.