Bari e New York, i collegamenti raddoppiano: nuove rotte da aprile

BARI - Bari e New York saranno sempre più vicine. Dopo l’annuncio del nuovo volo diretto firmato, che garantiràa partire dal, arriva un’altra importante novità per i viaggiatori pugliesi e statunitensi.

Da aprile, infatti, la compagnia Neos raddoppierà i propri voli, con due partenze da Bari e due da New York ogni settimana.

Attualmente, i collegamenti United Airlines saranno operativi da maggio a settembre, mentre i voli gestiti da Neos proseguiranno fino a dicembre, assicurando così una connessione stabile tra la Puglia e gli Stati Uniti per gran parte dell’anno.

Un passo avanti significativo per il turismo e per l’internazionalizzazione dello scalo barese, che si conferma sempre più strategico nei collegamenti intercontinentali.