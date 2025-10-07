Terremoto nel Gargano, magnitudo 3.6 avvertita in più comuni
ROMA - Oggi, alle 14:29, la terra ha tremato sulla costa del Gargano. Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato segnalato principalmente nei territori di Lesina, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale e Apricena.
La scossa è stata avvertita anche a San Severo, Lucera e fino a Corato, suscitando preoccupazione tra la popolazione, ma al momento non risultano danni a persone o strutture.
Le autorità locali e i vigili del fuoco sono in stato di allerta per eventuali segnalazioni, mentre l’INGV monitora costantemente la situazione sismica nell’area.