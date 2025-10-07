Martina Franca, investito sulle strisce pedonali: morto 78enne Leonardo Masi
MARTINA FRANCA - Martedì sera, Leonardo Masi, 78 anni di Martina Franca e infermiere in pensione, è stato travolto e ucciso mentre attraversava viale Stazione sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:30, subito dopo che l’uomo era uscito da una tabaccheria.
Alla guida della Ford Fiesta un uomo di 40 anni, che si sarebbe fermato a prestare soccorso. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali della zona. I filmati sono ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto.
I residenti sottolineano come si tratti di un punto molto pericoloso, trafficato e situato nei pressi di una scuola.