🔴 Terrore a Gravina: 30enne salvata dai Vigili del Fuoco dopo ore di tensione

GRAVINA IN PUGLIA – Attimi di grande tensione questa mattina a Gravina, dove una donna di 30 anni ha minacciato di gettarsi nel vuoto da uno dei margini più ripidi della gravina cittadina.

L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino, quando alcuni passanti hanno notato la giovane seduta sul ciglio del burrone e hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e un negoziatore specializzato, che per diverse ore hanno cercato di convincere la ragazza a desistere dal suo intento.

Secondo le prime informazioni, la donna si troverebbe in una condizione di disagio personale e sociale. Dopo un lungo dialogo e un complesso intervento tecnico, poco dopo le 13, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad avvicinarsi e metterla in salvo, imbracandola con una corda e riportandola in zona sicura.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno preso in carico la giovane per le necessarie valutazioni mediche e psicologiche.

L’intervento tempestivo e coordinato dei soccorritori ha evitato il peggio, restituendo alla comunità di Gravina un sospiro di sollievo dopo ore di apprensione.