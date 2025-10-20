🔴 Molfetta, spari nella zona 167: due video virali su WhatsApp e social

MOLFETTA – Due video circolati nelle ultime ore suhanno destato grande preoccupazione tra i cittadini di Molfetta. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostranonella zona 167 della città.

Nel primo video, si vedono due giovani a bordo di un monopattino percorrere una via del quartiere: uno di loro, improvvisamente, spara un colpo in aria.

Nel secondo filmato, invece, l’autore degli spari sembra chiamare qualcuno da sotto un’abitazione, attendendo che la persona si affacci, prima di esplodere due colpi verso la casa. Entrambi gli episodi sono stati ripresi con un telefonino.

Al momento non si esclude che si tratti di una pistola a salve, priva di proiettili veri, ma le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per verificare la natura dell’arma e individuare i responsabili.

Le immagini sono ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ai protagonisti dei video.

Gli episodi, avvenuti nella stessa area della città, alimentano la preoccupazione dei residenti e riaccendono il dibattito sulla sicurezza nella zona.