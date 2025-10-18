🔴 Torino, incidente sul lavoro: morto operaio pugliese di 41 anni

TORINO – Tragedia questa mattina nel cantiere di, all’interno di Torino Esposizioni, dove un operaio di 41 anni, di origini nigeriane e residente in Puglia, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

L’uomo, dipendente della ditta pugliese Cobar, impegnata nei lavori del sito, è stato travolto dal peso di alcune reti metalliche che si sarebbero sganciate mentre venivano sollevate con una gru. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Lascia la moglie e tre figli. Sul posto sono intervenuti polizia, scientifica, ispettori dello Spresal dell’Asl e il medico legale, che stanno conducendo le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.