Congedo (FdI): “Italia promossa in Serie A grazie a Governo stabile e credibile”

ROMA – “Grazie al lavoro straordinario del Governo Meloni, la nostra Nazione è stata promossa in ‘Serie A’ dall’agenzia di rating. Questo riconoscimento testimonia che l’Italia, sotto la guida di Giorgia Meloni, è tornata ad essere un Paese affidabile e credibile”.

Lo afferma Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze, sottolineando come il miglioramento del rating sia frutto di un lavoro costante e concreto del Governo. “Passo dopo passo, con impegno, l’Esecutivo ha riportato l’Italia tra le Nazioni che contano nel panorama internazionale – aggiunge Congedo – e lo ha fatto non con manovre ‘lacrime e sangue’, ma ponendo al centro il benessere degli italiani e delle famiglie, senza lasciare nessuno indietro. A conferma, i dati sull’occupazione sono mai così positivi e per la prima volta i salari crescono più dell’inflazione. Siamo orgogliosi di questo Governo e fieri di Giorgia Meloni”.