Torre Canne, donna aggredita in spiaggia: arrestato un 44enne per violenza sessuale

TORRE CANNE – Un uomo di 44 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa diai danni di una donna.

L’episodio risale al 22 settembre scorso, quando la vittima, dopo aver fatto il bagno in mare, sarebbe stata raggiunta in spiaggia dall’uomo che l’ha aggredita, bloccata e spinta a terra.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 44enne avrebbe tentato di costringerla ad avere rapporti sessuali, strappandole parte degli indumenti. La donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire verso la propria auto, ma l’aggressore l’avrebbe inseguita, costringendola a fermarsi lungo la strada.

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri, hanno portato all’identificazione e all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.