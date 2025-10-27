🔴 Tragedia a Manfredonia, musicista di 38 anni si toglie la vita nella sua abitazione

MANFREDONIA - A Manfredonia è in corso un’indagine sulla morte di una musicista di 38 anni che si è tolta la vita nella sua abitazione durante la notte. Originaria di Foiano Valfortore, in provincia di Benevento, la donna era laureata al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia e flautista della New Generation Wind Orchestra, ensemble con cui collaborava da circa un anno e mezzo.

Il direttore dell’orchestra, Antonio Pio La Marca, ha dichiarato: «Era una musicista bravissima e molto preparata. È una notizia che ci ha sconvolto. Non c’erano segnali che facessero supporre un gesto simile». La musicista si era esibita l’ultima volta il 30 agosto durante la festa patronale e aveva preso parte a incontri organizzativi all’inizio di ottobre per la nuova stagione musicale prevista dall’8 dicembre.

La Polizia ha avviato le indagini e ha iniziato ad ascoltare familiari, amici e persone vicine alla donna, che aveva un compagno anch’egli musicista, per chiarire le circostanze del tragico evento.