🔴 Tragedia nel carcere di Lecce: detenuto 25enne si toglie la vita

LECCE – Tragedia nel reparto Infermeria del carcere di Lecce, dove un detenuto di 25 anni, di origine straniera ma adottato da una famiglia salentina, si è tolto la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – tossicodipendente e con una personalità fragile – aveva già mostrato in passato segnali di disagio.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario regionale del sindacato della polizia penitenziaria, D’Amato, che ha espresso profondo rammarico e indignazione per quanto accaduto:

“Siamo di fronte a un’altra sconfitta dello Stato. Quando una persona privata della libertà si toglie la vita in carcere, è una sconfitta per tutti. Il sistema è ormai alla deriva: 1.400 detenuti sono gestiti da poco più di 550 agenti, costretti a turni fino a 18 ore consecutive. È una violazione sistematica di leggi, contratti e norme igienico-sanitarie.”

Il sindacalista ha poi aggiunto un pensiero di vicinanza alla famiglia del giovane: