Sinner vola in semifinale al Masters 1000 di Parigi: battuto Shelton in due set

PARIGI - Jannik Sinner continua a incantare sul cemento di Parigi-Bercy. Il numero 2 del mondo ha centrato per la prima volta in carriera la semifinale del Masters 1000 di Parigi, superando l’americano Ben Shelton con un netto 6-3, 6-3 in poco più di un’ora di gioco.Prestazione solida e senza sbavature quella dell’altoatesino, che ha imposto il suo ritmo sin dall’inizio, dominando con servizio e accelerazioni da fondo campo. Per Sinner si tratta della 13ª semifinale in carriera a livello Masters 1000, un traguardo che conferma la sua costanza ai massimi livelli del circuito ATP.Sabato, non prima delle ore 17, Sinner tornerà in campo per la semifinale contro il vincente del match tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev, due avversari che conosce molto bene e con cui ha costruito rivalità importanti negli ultimi anni.Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.