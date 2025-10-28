Tragedia a Ostuni: muore donna di 80 anni dopo aver mangiato funghi selvatici, sotto osservazione la figlia

OSTUNI - Una donna di 80 anni è morta a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver consumato circa una settimana fa dei funghi selvatici. Anche sua figlia ha mangiato gli stessi funghi e ha manifestato sintomi simili; l’Asl di Brindisi l’ha sottoposta ad accertamenti e ne sta monitorando l’evoluzione clinica. Al momento le condizioni della figlia sono buone.

Secondo quanto riportato, l’anziana, alcuni giorni dopo aver ingerito i funghi, ha iniziato a sentirsi male ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni. Dopo le prime cure, avrebbe deciso autonomamente di tornare a casa. Sono in corso ulteriori accertamenti per determinare la tossicità dei funghi ingeriti.