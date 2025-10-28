Bari, arrestato 23enne di Triggiano: trovato con pistola clandestina, droga e materiale per furti d’auto

BARI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato un giovane di 23 anni, originario di Triggiano, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenuto responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.

Il ragazzo è stato individuato dai militari della Compagnia di Triggiano all’esterno di un esercizio commerciale del paese. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, non consentito dalla misura di prevenzione a cui era sottoposto.

Successivi accertamenti presso la sua abitazione, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno permesso di rinvenire una pistola clandestina con colpo in canna, tre panetti di hashish, materiale per il confezionamento, un conta-soldi elettronico, circa 4.000 euro in contanti, dispositivi di comunicazione tipo “walkie talkie” e altri strumenti riconducibili ad attività illecita finalizzata a furti di autovetture.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato arrestato, quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti predisposto dall’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia di Bari. Si ricorda che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza del giovane dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel pieno rispetto del contraddittorio con la difesa.