Tragedia a Ostuni: Oronzo Epifani trovato morto dopo il nubifragio

OSTUNI – Si è conclusa tragicamente la ricerca di, 63 anni, disperso ieri sera a seguito del violento nubifragio che ha colpito Ostuni, nel nord del Brindisino.

Il corpo è stato individuato dai vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero, incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare, a pochi centinaia di metri dal luogo in cui era stata ritrovata l’auto dell’uomo. Le operazioni di recupero sono ancora in corso.

Secondo quanto ricostruito, durante l’ultima chiamata alla moglie, Epifani le avrebbe detto: “Fermati. Mettiti in salvo, l’acqua mi sta trascinando via”. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l’uomo lascia tre figli.

Il nubifragio che ha colpito la zona ha provocato disagi e allagamenti, rendendo difficili le operazioni di soccorso, proseguite per oltre 12 ore prima di giungere alla tragica scoperta.