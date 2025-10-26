Tragedia a San Marzano di San Giuseppe: muore 17enne in un incidente in moto
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – Aveva 17 anni Cosimo Rochira, il ragazzo deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.00 in via Tagliate a San Marzano di San Giuseppe. Cosimo è morto in ambulanza, durante il trasporto verso l’ospedale.
Con lui, sulla stessa moto, c’era un altro giovane, anch’egli minorenne, ricoverato in Rianimazione presso il SS Annunziata di Taranto. Il ragazzo ha riportato traumi interni multipli, è stato sottoposto a TAC e a intervento chirurgico, e al momento la prognosi resta riservata.
Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando un’auto stava svoltando per imboccare un’altra strada e la moto, sulla quale viaggiavano i due giovani, l’ha centrata in pieno. I Carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.
Entrambi i ragazzi sono residenti a San Marzano di San Giuseppe. La comunità locale è sconvolta dalla tragedia, e numerosi messaggi di cordoglio sono stati dedicati a Cosimo.
Un post toccante di una sua ex insegnante recita:
“Di te ricorderò la riservatezza, la dolcezza e i tuoi occhi scuri, degli occhi buoni che risaltavano su un viso minuto. Eri il collante della nostra 3E, il nostro scricciolo che quasi si perdeva tra i banchi di scuola. Professore, un giorno tutti si ricorderanno di me e avevi proprio ragione Cosimo. Difficilmente dimenticheremo questo giorno, difficilmente dimenticheremo come questa vita sia stata ingiusta con te. Ora vola in alto più che puoi.”