Ultimo giorno per il Bari Brasil Film Fest: domani la chiusura con “Aumenta que è rock’n roll”

BARI – Si concludela settima edizione del

Il festival si chiuderà con la proiezione, alle 20.30 al Multicinema Galleria, del film “Aumenta que è rock’n roll” (2024) di Thomás Portella, introdotto da Pierpaolo Martino, docente di Letteratura, Media e Popular Music all’Università degli Studi di Bari. Il film racconta il nuovo corso della storia brasiliana attraverso la musica e la radio alla fine dei vent’anni di dittatura militare.

Vincitore di due premi – Giuria Popolare e Giuria Giovane – all’ultimo Festival du cinéma Brésilien de Paris (2025), il film è ambientato nel 1982. Racconta la storia di un piccolo gruppo di giovani giornalisti che rileva un’emittente radiofonica prossima al fallimento, A Maldita, trasformandola in una radio libera dedicata alla musica rock, con una conduzione esclusivamente femminile. Attraverso la “Maldita”, il rock brasiliano invase strade e giradischi, cambiando gusti musicali, abbigliamento, comportamenti e modi di esprimersi. Il film celebra passione, amicizia e creatività come strumenti di libertà e di cambiamento sociale.

Inoltre, sempre lunedì 27 ottobre, dopo il successo dell’incontro di sabato a Polignano a Mare, lo scrittore Marcelo Rubens Paiva incontrerà gli studenti della facoltà di Lingue dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari alle 11.30 nell’aula 12 (secondo piano). L’incontro, aperto a tutta la città, sarà dedicato al suo libro “Sono ancora qui”, da cui è stato tratto l’omonimo film presentato nella prima serata del festival.

I biglietti per la serata conclusiva sono disponibili al botteghino del Multicinema Galleria o online sul sito multicinemagalleria.it. L’ingresso è di 7 euro per lunedì 27 ottobre.

Il Bari Brasil Film Fest 2025 è realizzato grazie al sostegno di Sinoglobal Investments Advisory, Università LUM - Giuseppe Degennaro, Azienda Vinicola Rivera, Octopost - Digital Post Production.

