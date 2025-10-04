Tragedia sul lavoro a Corsano: operaio muore in cantiere

Corsano, 4 ottobre 2025 – Un grave incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 58 anni, originario di Matino, nella mattinata di sabato 4 ottobre. L’uomo stava lavorando in un cantiere lungo la strada provinciale 187 – via Novaglie, dove sono in corso lavori per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque reflue e piovane.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio, dipendente di una ditta appaltatrice del Comune di Matino, stava impegnato nel getto di una colata di cemento sulla creazione di un solaio quando la struttura avrebbe ceduto, facendolo precipitare nella vasca. L’uomo è deceduto annegato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della Compagnia di Tricase, rappresentanti dello Spesal e sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La pubblica ministera Masetti si è recata sul posto per coordinare i rilievi e disporre gli accertamenti di rito.

Il sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, insieme ad alcuni assessori, ha visitato il cantiere, visibilmente scosso dall’accaduto. L’opera rientra tra i lavori pubblici più rilevanti dell’amministrazione comunale, finalizzata al completamento di un’infrastruttura strategica per la gestione delle acque piovane sul territorio.