Tragico incidente sulla Fondovalle dell’Agri: muore 23enne di Marsico Nuovo

POTENZANon ce l’ha fatta, il 23enne di, rimasto gravemente ferito in unavvenuto ieri pomeriggio sulla, nei pressi dello svincolo per, nel Potentino.

Il giovane era alla guida di una Fiat Panda quando si è scontrato con un carro attrezzi. Soccorso dai sanitari del 118, Ventre era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Potenza, dove purtroppo è deceduto nella serata di ieri.

Ferito e ricoverato, invece, l’uomo alla guida del carro attrezzi, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, che era stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

L’episodio ha suscitato grande commozione nella comunità di Marsico Nuovo, dove Gabriele Ventre era conosciuto e stimato. Le autorità stanno valutando le cause dello scontro.