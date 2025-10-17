Brindisi, incendio nella zona industriale: fiamme alla “Tmm Srl Demolizioni”

BRINDISIPaura nel pomeriggio di oggi nella, dove un incendio è divampato nel cortile dell’azienda. Sul posto sono intervenute, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme, sviluppatesi all’esterno del capannone, sono state domate dopo un intenso intervento che ha impedito al rogo di estendersi ai materiali depositati nelle aree adiacenti. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto un anno fa, il 22 novembre 2024, quando la stessa azienda fu colpita da un altro vasto incendio: in quell’occasione i vigili del fuoco impiegarono quattro giorni per spegnere completamente le fiamme e bonificare la zona, invasa da una densa nube di fumo nero.

Anche per il nuovo rogo sono in corso accertamenti per stabilirne l’origine. Al momento nessuna ipotesi è esclusa: sul posto operano le forze dell’ordine e i tecnici dell’Arpa Puglia per verificare eventuali danni ambientali e raccogliere elementi utili all’indagine.