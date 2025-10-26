Trani piange Saverio Lomolino, 17 anni, scomparso dopo una malattia incurabile
Saverio era noto per il suo amore per la famiglia, gli amici e lo studio. Nonostante le difficoltà legate alla malattia, non aveva mai rinunciato a vivere i momenti importanti della sua vita, partecipando con entusiasmo al primo giorno di scuola al liceo scientifico, circondato dai compagni e dai professori.
Un episodio che ha commosso profondamente la città risale al 7 gennaio scorso, quando Papa Francesco aveva voluto far sentire la propria vicinanza al giovane con una telefonata inaspettata.
I funerali di Saverio si terranno martedì alle 15:30 nella chiesa di San Magno a Trani. La comunità parteciperà per salutare un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile per la sua forza, il suo coraggio e il suo amore verso gli altri.