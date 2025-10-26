Trani piange Saverio Lomolino, 17 anni, scomparso dopo una malattia incurabile

TRANI – È morto a 17 anni Saverio Lomolino, giovane di Trani strappato alla vita da una malattia incurabile. La notizia ha sconvolto l’intera comunità cittadina, che si stringe attorno alla famiglia nel dolore.Saverio era noto per il suo amore per la famiglia, gli amici e lo studio. Nonostante le difficoltà legate alla malattia, non aveva mai rinunciato a vivere i momenti importanti della sua vita, partecipando con entusiasmo al primo giorno di scuola al liceo scientifico, circondato dai compagni e dai professori.Un episodio che ha commosso profondamente la città risale al 7 gennaio scorso, quando Papa Francesco aveva voluto far sentire la propria vicinanza al giovane con una telefonata inaspettata.I funerali di Saverio si terranno martedì alle 15:30 nella chiesa di San Magno a Trani. La comunità parteciperà per salutare un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile per la sua forza, il suo coraggio e il suo amore verso gli altri.