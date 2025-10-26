Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Tudor: la Lazio vince 1-0 all’Olimpico

ROMA - La squadra allenata da Tudor subisce la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League, allungando a otto partite il digiuno di vittorie, cedendo all’Olimpico per 1-0 alla Lazio.

I biancocelesti, guidati da Sarri, hanno giocato una partita attenta e cinica, sbloccando il risultato nel primo tempo con una conclusione da fuori di Basic. Nella ripresa, Tudor ha provato a cambiare marcia inserendo Kostic, Yildiz e Openda, ma è stata ancora la Lazio a rendersi pericolosa, sfiorando il raddoppio con Isaksen.

Il forcing finale della squadra di Tudor non ha sortito effetti: il risultato rimane invariato e la vittoria va meritatamente alla Lazio.

