Tragedia nella notte in Gallura: muore un giovane di 25 anni in un incidente stradale

TEMPIO PAUSANIA – Un giovane di 25 anni, Omar Masia, originario di Calangianus, ha perso la vita nella notte in un grave incidente stradale lungo la strada Baldu–L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania.La vittima si trovava a bordo di una Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa in una casa privata. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha sbandato ed è uscita di strada, precipitando da un ponte per un’altezza di circa quindici metri.Secondo quanto riportato dalla Nuova Sardegna, il conducente è riuscito a uscire dall’auto e ha raggiunto a piedi una casa vicina per chiedere aiuto, poiché in quella zona non c’è copertura per i telefoni cellulari.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto operare in condizioni difficili su un terreno impervio per raggiungere il veicolo, il 118 e i carabinieri. Gli altri passeggeri dell’auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati in ospedale.Un particolare drammatico della vicenda è che tra i primi soccorritori c’era Massimiliano Masia, padre della vittima e vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento locale.La comunità di Calangianus e l’intera Gallura sono sotto shock per la tragedia che ha colpito la famiglia Masia, già profondamente rispettata per il servizio prestato dai vigili del fuoco.Le autorità competenti stanno svolgendo accertamenti per determinare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.