Trani pronta a diventare la capitale della corsa con la XV Tranincorsa Half Marathon 2025

TRANI - Trani si prepara a vivere un weekend all’insegna dello sport, della passione e del sociale con la XV Tranincorsa Half Marathon, in programma l’11 e 12 ottobre 2025. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Atletica Tommaso Assi, segna una tappa storica: per la prima volta in Puglia ospiterà il Campionato Italiano Interforze di Mezza Maratona, oltre al nono Trofeo Franco Assi e a una tappa del Trofeo degli Ulivi.La manifestazione sarà ufficialmente presentata sabato 11 ottobre alle 10:00 nella sala convegni del Monastero di Colonna. Interverranno numerose autorità civili, sportive e militari, tra cui il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il presidente ASD Atletica Tommaso Assi Giovanni Assi, il presidente CONI Puglia Angelo Giliberto, il presidente FIDAL Puglia Eusebio Haliti e il sen. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia. La conferenza, moderata da Giancarlo Fiume, caporedattore TGR RAI Puglia, sarà l’occasione per presentare il cuore dell’evento e il suo legame con i valori sociali e inclusivi dello sport.Domenica 12 ottobre, Piazza Marinai d’Italia sarà il cuore pulsante della gara. La mezza maratona di 21,097 km attraverserà i luoghi più suggestivi della città, dal porto alla Cattedrale di Trani, con un percorso panoramico lungo il mare Adriatico fino a Bisceglie e ritorno. La competizione, omologata FIDAL, vedrà in gara atleti civili, rappresentanti delle Forze Armate e di Polizia, nonché persone con disabilità, sottolineando il valore inclusivo della manifestazione. La Fanfara dell’Esercito aprirà la gara suonando l’Inno nazionale alle 8:45.Accanto alla mezza maratona, si terrà una 10 km non competitiva aperta a tutti e, sabato pomeriggio, la Junior Trani Race, corsa di 600 metri dedicata agli alunni delle scuole primarie.La Tranincorsa mantiene il suo forte legame con il sociale: saranno presenti 9 atleti con disabilità della Lega del Filo d’Oro con i loro accompagnatori, insieme a stand informativi di LILT e ASL BAT per promuovere prevenzione, salute e inclusione. Inoltre, gazebo e postazioni di Protezione Civile coinvolgeranno gli studenti in sessioni educative sul primo soccorso e sul piano comunale di emergenza.Tra gli iscritti spiccano nomi di rilievo come Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), Nadir Cavagna (G.S. Fiamme Azzurre), Matteo Lometti (ASD Brancaleone Asti) e la mezzofondista Anita Martinelli dell’Arma dei Carabinieri, promettendo spettacolo e performance di alto livello.Come sottolinea Giovanni Assi, presidente della ASD Atletica Tommaso Assi:«La Tranincorsa non è solo una gara, è un simbolo di sport, orgoglio e solidarietà. Correre insieme atleti civili, delle Forze Armate e persone con disabilità significa affermare che lo sport è inclusione, rispetto e comunità».La manifestazione si avvale del patrocinio di Regione Puglia, Stato Maggiore della Difesa, Ministero della Difesa, Città di Trani, e media partner Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia, rendendo la Tranincorsa un evento unico in Italia, dove sport, cultura e solidarietà si incontrano.Per aggiornamenti:• Sito web: www.atleticatommasoassi.it• Facebook: ASDTommasoAssi• Instagram: @tommasoassitriathlonteam