Scatti di Scena: Cosimo Mirco Magliocca incanta Barletta

BARLETTA - Si è conclusa lo scorso 5 ottobre, con un finissage partecipato e carico di emozione, la mostra fotografica “Scatti di Scena. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico” del fotografo internazionale Cosimo Mirco Magliocca, allestita presso Palazzo Della Marra a Barletta (BT). L’esposizione ha trasformato lo spazio museale in un vero palcoscenico di visioni, dove ogni scatto si è fatto gesto, respiro e vibrazione.Dal 3 settembre, giorno dell’inaugurazione, la mostra ha registrato un grande successo, attirando migliaia di visitatori, tra cui numerosi turisti stranieri, affascinati dalla bellezza del centro storico, dalla Pinacoteca che custodisce i capolavori di Giuseppe De Nittis e dalle immagini evocative di Magliocca. “Scatti di Scena” è diventata così una tappa obbligata per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra arte, emozione e scoperta.Il percorso espositivo comprendeva venti fotografie selezionate, capaci di raccontare il teatro non come semplice documento, ma come interpretazione poetica. Ogni scatto era accompagnato da un QR code che ne raccontava la storia, mentre una galleria digitale di oltre 1.500 immagini proiettata su grande schermo ha offerto un viaggio nella memoria e nella contemporaneità.Il momento più atteso è stato il finissage del 5 ottobre, alla presenza dell’autore, della giornalista Annamaria Natalicchio, curatrice della comunicazione della mostra, e della dott.ssa Angela Vitrani, curatrice dell’esposizione, che ha dichiarato:«Gli sguardi appassionati, le parole ammirate dei visitatori hanno trasformato la mostra in un vero teatro, dove tutti si sono sentiti protagonisti. La fotografia di scena è diventata poesia per gli occhi e per l’anima grazie agli scatti di Cosimo Mirco Magliocca».Durante l’evento, Magliocca ha sorpreso il pubblico con il disvelamento de “La Misericordia”, opera che anticipa la sua prossima mostra dedicata al tema del teatro e della spiritualità. Realizzata a settembre 2025 durante la messa in scena dell’opera Thaïs di Jules Massenet al Théâtre National Capitole de Toulouse, con la regia di Stefano Podà, l’opera è stata accompagnata dalle parole dell’artista:«La misericordia è un soffio di vento leggero che accarezza le ferite dell’anima… è un rifugio dove l’umanità si ritrova e si rinnova».Barlettano di nascita e parigino d’elezione, Cosimo Mirco Magliocca ha attraversato i più grandi palcoscenici d’Europa, dalla Comédie Française all’Opéra National de Paris, dal Théâtre du Capitole de Toulouse al Grand Théâtre de Dijon. La sua fotografia non si limita a fermare il tempo: lo interpreta, lo dilata e lo rende eterno.Con “Scatti di Scena”, Magliocca ha reso omaggio al teatro, alla sua città e alla bellezza del gesto, lasciando un segno indelebile e preparando il pubblico alla sua prossima esplorazione artistica, dove la spiritualità diventerà protagonista. Il sipario si chiude, ma la luce resta accesa.