Trinitapoli: al Cimitero comunale la cerimonia di commemorazione dei defunti





TRINITAPOLI - Domenica 2 novembre, presso il Cimitero comunale di Trinitapoli, si svolgerà la tradizionale cerimonia di commemorazione dei defunti.

L’evento avrà inizio nel pomeriggio, alle ore 15:30, con una Concelebrazione Eucaristica officiata da Padre Francesco Milillo, parroco della parrocchia Immacolata.

Alla cerimonia prenderanno parte le autorità locali, tra cui il Sindaco Francesco di Feo, la Presidente del Consiglio Loredana Lionetti, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale.

Seguirà una processione con il Santo Legno della Croce lungo i viali del cimitero e la benedizione dei luoghi, alla quale parteciperanno tutte le Confraternite cittadine e i fedeli.

«La ricorrenza del 2 novembre rappresenta per la nostra comunità un momento di raccoglimento e di profonda riflessione», ha dichiarato il Sindaco Francesco di Feo. «In questa giornata, cittadini, familiari e amici si uniscono nel ricordo di coloro che ci hanno preceduto, rendendo omaggio al loro esempio e al contributo che ciascuno di essi ha saputo offrire alla crescita della nostra collettività».

L’assessore ai Servizi Cimiteriali Tonia Iodice ha sottolineato: «Ogni anno ci impegniamo affinché il Cimitero comunale sia accogliente e decoroso, un luogo di memoria e di affetto dove i cittadini possano ritrovare serenità nel ricordo dei propri cari. La cura degli spazi e il rispetto dei luoghi sacri sono segni concreti dell’attenzione che l’Amministrazione dedica alla comunità».

Il Sindaco ha poi aggiunto: «La Commemorazione dei Defunti non è soltanto un rito, ma un segno di continuità e di rispetto verso la memoria e i valori che costituiscono le fondamenta della nostra identità civica. Ricordare insieme rafforza il senso di appartenenza e la consapevolezza delle nostre radici».



